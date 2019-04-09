Traffico Roma del 09-04-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 18:20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA
BUFALOTTA ALLA PRENESTINA E DALLA ROMANINA ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA
ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST: RALLENTAMENTI E CODE DA VIA
NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO; PROSEGUENDO SEMPRE IN
DIREZIONE STADIO CODE A TRATTI PER LAVORI FINO A CORSO DI FRANCIA; IN
DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA CORSO
DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER
LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA VIA FILIPPO
FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA.
CODE PER INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA TRA VIALE APPIO CLAUDIO E VIA DEL
QUADRARO VERSO SAN GIOVANNI.
ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO
DI FORMULA E.
CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:
SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.
RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI REPUBBLICA,
BARBERINI E SPAGNA, I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE ATTIVO IL
SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI – BARBERINI- VIA
VENETO E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma