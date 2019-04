Traffico Roma del 09-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 19:20 RB



SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE

DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; CODE PER INCIDENTE ANCHE

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE.

IN CITTÀ POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN

VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE

PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIA AURELIA ANTICA AL BIVIO CON

VIA DI TORRE ROSSA.

CODE PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO DA VIA

DELLE VALLI A CORSO DI FRANCIA DOVE È ISTITUITA UNA RIDUZIONE DELLA

CARREGGIATA; IN DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO DA VIALE DI TOR DI

QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, SEMPRE

VERSO SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA

E LUNGO VIALE CASTERNSE.

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A TOR

CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO

DI FORMULA E.

CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:

SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.

RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI REPUBBLICA,

BARBERINI E SPAGNA, I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE ATTIVO IL

SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI – BARBERINI- VIA

VENETO E FLAMINIO.

