Traffico Roma del 09-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 19:50



SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL

MARE.

ANCORA DISAGI SU VIA DEL FORO ITALICO PER I LAVORI IN DIREZIONE DELLO

STADIO OLIMPICO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI

FRANCIA: CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA; IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO

SAN GIOVANNI, CODE PER TRAFFICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA.

ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO

DI FORMULA E.

CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:

SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.

RICORDIAMO CHE FINO A GIOVEDÌ, TRA LE 22,30 E LE 6, SONO PREVISTI LAVORI DI

MANUTENZIONE NEL SOTTOVIA IN SASSIA, UNICAMENTE SULLA CORSIA IN DIREZIONE

DI VIA GREGORIO VII. DURANTE I LAVORI SARÀ CHIUSO ANCHE L’ACCESSO AL

SOTTOVIA IN DIREZIONE GREGORIO VII DA PIAZZA DELLA ROVERE.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: SEMPRE INAGIBILI LE STAZIONI DELLA METRO A DI

REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE LE

FERMATE.

SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E COLLEGAMENTO TRA TERMINI –

BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO.

