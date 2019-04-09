Traffico Roma del 09-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 19:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL
MARE.
ANCORA DISAGI SU VIA DEL FORO ITALICO PER I LAVORI IN DIREZIONE DELLO
STADIO OLIMPICO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI
FRANCIA: CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA; IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO
SAN GIOVANNI, CODE PER TRAFFICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA.
ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO
DI FORMULA E.
CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:
SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.
RICORDIAMO CHE FINO A GIOVEDÌ, TRA LE 22,30 E LE 6, SONO PREVISTI LAVORI DI
MANUTENZIONE NEL SOTTOVIA IN SASSIA, UNICAMENTE SULLA CORSIA IN DIREZIONE
DI VIA GREGORIO VII. DURANTE I LAVORI SARÀ CHIUSO ANCHE L’ACCESSO AL
SOTTOVIA IN DIREZIONE GREGORIO VII DA PIAZZA DELLA ROVERE.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: SEMPRE INAGIBILI LE STAZIONI DELLA METRO A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE LE
FERMATE.
SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E COLLEGAMENTO TRA TERMINI –
BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma