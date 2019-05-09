Traffico Roma del 09-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 9 MAGGIO ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO
DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE CON CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN
ENTRATA VERSO IL CENTRO. LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI
TOR DI QUINTO. CODE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA IRNERIO.
ALL’ERGIFE IN PROGRAMMA UN CONCORSO PUBBLICO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USCITA ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA
ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA.
RALLENTAMENTI CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA PONTE DELLE VALLI E
L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
IN PRATI DA SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIA MARCANTONIO COLONNA ALL’ALTEZZA
DI VIA DEGLI SCIPIONI.
ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLE CAVE ARDEATINE, LA ZONA È QUELLA TRA LA
PIRAMIDE E LA STAZIONE OSTIENSE.
ALLA BORGHESIANA – CI TROVIAMO QUINDI NELL’ESTREMA PERIFERIA EST DELLA
CITTÀ – UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI IN VIA DELL’OSTERIA DEL
FINOCCHIO.
CI SONO INFINE CODE SULLA PONTINA E LUNGO LA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA
POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE
CAPANNELLE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma