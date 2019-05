Traffico Roma del 09-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 9 MAGGIO ORE 7.20 STEFANO BAIOCCHI

TRAFFICO SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO

DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE CON CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN

ENTRATA VERSO IL CENTRO. LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI

TOR DI QUINTO. CODE SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A PIAZZA IRNERIO.

ALL’ERGIFE IN PROGRAMMA UN CONCORSO PUBBLICO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA

SINO ALL’USCITA ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA

ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA.

RALLENTAMENTI CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA

ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA PONTE DELLE VALLI E

L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

IN PRATI DA SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIA MARCANTONIO COLONNA ALL’ALTEZZA

DI VIA DEGLI SCIPIONI.

ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLE CAVE ARDEATINE, LA ZONA È QUELLA TRA LA

PIRAMIDE E LA STAZIONE OSTIENSE.

ALLA BORGHESIANA – CI TROVIAMO QUINDI NELL’ESTREMA PERIFERIA EST DELLA

CITTÀ – UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI IN VIA DELL’OSTERIA DEL

FINOCCHIO.

CI SONO INFINE CODE SULLA PONTINA E LUNGO LA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA

POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE

CAPANNELLE.

