Traffico Roma del 09-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 7:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
INTENSO IL TRAFFICO ENTRATA VERSO IL CENTRO. LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA
LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A
PIAZZA IRNERIO. ALL’ERGIFE IN PROGRAMMA FINO AL 10 MAGGIO UN CONCORSO
PUBBLICO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USCITA ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA
ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA.
RALLENTAMENTI CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA PONTE DELLE VALLI E
L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
IN PRATI DA SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIA MARCANTONIO COLONNA ALL’ALTEZZA
DI VIA DEGLI SCIPIONI.
ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLE CAVE ARDEATINE, LA ZONA È QUELLA TRA LA
PIRAMIDE E LA STAZIONE OSTIENSE.
ALLA BORGHESIANA – CI TROVIAMO QUINDI NELL’ESTREMA PERIFERIA EST DELLA
CITTÀ – UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI IN VIA DELL’OSTERIA DEL
FINOCCHIO.
CI SONO INFINE CODE SULLA PONTINA E LUNGO LA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA
POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA E TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E LE
CAPANNELLE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma