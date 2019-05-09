Traffico Roma del 09-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 8:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
MOLTO TRAFFICO IN QUESTE ORE SU STRADE ED AUTOSTRADE IN ENTRATA A ROMA
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. CODE
SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A PIAZZA IRNERIO. RICORDIAMO CHE
ALL’ERGIFE E’ IN PROGRAMMA FINO AL 10 MAGGIO UN CONCORSO PUBBLICO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USCITA ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA
ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PISANA E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI
TRA LE USCITE CASILINA E SVINCOLO A24.
RALLENTAMENTI CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA PONTE DELLE VALLI E
L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
IN PRATI DA SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIA MARCANTONIO COLONNA ALL’ALTEZZA
DI VIA DEGLI SCIPIONI.
ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLE CAVE ARDEATINE, LA ZONA È QUELLA TRA LA
PIRAMIDE E LA STAZIONE OSTIENSE.
ALLA BORGHESIANA – CI TROVIAMO QUINDI NELL’ESTREMA PERIFERIA EST DELLA
CITTÀ – UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI IN VIA DELL’OSTERIA DEL
FINOCCHIO.
CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma