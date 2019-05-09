Traffico Roma del 09-05-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 9:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
POCO E’ CAMBIATO RIPSETTO AL PRCEDETE COLLEGAMENTO, DIFFICOLTA’ DI
TRANSITO IN CNETRO PER INCIDENTI SU VIA CRESCENZIO INCROCIO CON VIA ORAZIO
E SU VIA BISSOLATI ALTEZZA LARGO SUSANNA E POI SU VIA PORTUENSE NEI PRESSI
DI VIA TROIANI
ENNESIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA INCROCIO CON VIA CINA
DEL DUCA
LUNGHE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI
TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE E POI
SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A PIAZZA IRNERIO. RICORDIAMO CHE
ALL’ERGIFE E’ IN PROGRAMMA FINO AL 10 MAGGIO UN CONCORSO PUBBLICO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA SETTENAGNI E LA
NOMENTNA E DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI
PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA AURELIA E LA VIA
DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E SVINCOLO A24.
RALLENTAMENTI CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA PONTE DELLE VALLI A
CORSO DI FRNACIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO E VERSO SAN GIOVANNI DALLA
TIBURTINA A VIALE CATRENSE.
CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO E SULLA
ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma