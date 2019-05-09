Traffico Roma del 09-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 11:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO, SU VIA DELLA GREGA ALTEZZA BOCCA
DELLA VERITA’ E ALL’APPIO LATINO SU VIA MAGNA GRECIA
DISAGI PER INCIDENTI ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA NEI PRESSI DI
VIA LUIGI UNGARELLI VERSO SAN GIOVANNI E SU VIA CASILINA INCROCIO CON VIA
CINA DEL DUCA
ANCORA TRAFFICO SULLA FLAMNIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI E POI SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A PIAZZA IRNERIO.
RICORDIAMO CHE ALL’ERGIFE E’ IN PROGRAMMA FINO AL 10 MAGGIO UN CONCORSO
PUBBLICO.
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI ALTEZZA SALARIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO
REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, BREVI RALLENTAMENTI SI
REGISTRANO SOLO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
PONTINA
LAVORI QUESTA NOTTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALLA GALLERIA FLEMING, DALLE
22,00 E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA LA STRADA NON SARA’ PERCORRIBILE
DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DI TOR DI QUINTO VERSO LA SALARIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma