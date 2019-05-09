Traffico Roma del 09-05-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 13.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA
DALLA TUSCOLANA ALLA CASILINA.
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA TIBURTINA
ALLO SVINCOLO DELLA ROMA-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
IN CITTÀ DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALTEZZA RACCORDO
ANULARE. IN VIA DELL’AMBA ARADAM, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA STESSA
CAUSA VICINO LARGO DELL’AMBA ARADAM.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE FIORENTINO IN
DIREZIONE DEL QUARTIERE FLAMINIO.
LAVORI QUESTA NOTTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALLA GALLERIA FLEMING, DALLE
22,00 E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA LA STRADA NON SARA’ PERCORRIBILE
DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DI TOR DI QUINTO VERSO LA SALARIA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma