Traffico Roma del 09-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 13.20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA

DALLA TUSCOLANA ALLA CASILINA.

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA TIBURTINA

ALLO SVINCOLO DELLA ROMA-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

IN CITTÀ DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALTEZZA RACCORDO

ANULARE. IN VIA DELL’AMBA ARADAM, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA STESSA

CAUSA VICINO LARGO DELL’AMBA ARADAM.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE FIORENTINO IN

DIREZIONE DEL QUARTIERE FLAMINIO.

LAVORI QUESTA NOTTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALLA GALLERIA FLEMING, DALLE

22,00 E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA LA STRADA NON SARA’ PERCORRIBILE

DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DI TOR DI QUINTO VERSO LA SALARIA.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma