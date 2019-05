Traffico Roma del 09-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 15.20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È SCORREVOLE SU ENTRAMBE LE

CARREGGIATE.

RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA PORTONACCIO FINO

ALL’INGRESSO SULLA TANGENZIALE EST, DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA

VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

TRAFFICO IN AUMENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E VIA TOR DI

QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN ZONA BALDUINA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO,

ALTEZZA PIAZZALE DEGLI EROI. RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA NEL

QUARTIERE PORTUENSE SU VIA LUIGI ANGELONI, ALTEZZA VIA PIETRO MARONCELLI.

A MORENA, UN TERZO INCIDENTE CREA DISAGI IN VIA DEI SETTI METRI.

INFINE, ATTENZIONE IN VIA NOMENTANA, INCROCIO VIALE XXI APRILE, PER I

SEMAFORI SONO MOMENTANEAMENTE FUORI SERVIZIO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma