Traffico Roma del 09-05-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 16.15

PER LAVORI NOTTURNI, CHIUDE QUESTA NOTTA LA GALLERIA FLEMING DA CORSO DI

FRANCIA A VIALE TOR DI QUINTO IN DIREZIONE SALARIA. PRUDENZA PER IL DIVIETO

DI TRANSITO DALLE 22.00 ALLE 6.00 DI DOMANI MATTINA.

NEL TARDO POMERIGGIO È IN PROGRAMMA UNA VISITA DEL PAPA PRESSO LA BASILICA

DI SAN GIOVANNI IN LATERANO. DALLE 19,00 SONO POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO

IN TUTTA L’AREA.

NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTÀ ANCHE IN ZONA TRASTEVERE, PIÙ PRECISAMENTE IN

PIAZZA DI SAN COSIMATO ALTEZZA VIA ROMA LIBERA, DOVE È IN PROGRAMMA UNA

MANIFESTAZIONE NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 22.

E’ IN CORSO AL FORO ITALICO LA 76° EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS.

FINO AL 19 MAGGIO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

SPORTIVA, PRUDENZA PER LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SU LUNGOTEVERE

MARESCIALLO CADORNA, PIAZZA LAURO DE BOSIS E PIAZZALE MARESCIALLO DIAZ.

PROSEGUONO FINO AL 24 MAGGIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO

SEMAFORICO DI PONTE UMBERTO I. IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO,

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CON DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E DISAGI NELLE ORE

DI PUNTA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma