Traffico Roma del 09-05-2019 ore 17:00

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA

INTERNA DA VIA DELLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO.

CODE PER LA STESSA CAUSA SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA

ISACCO NEWTON A PARCO DE MEDICI VERSO FIUMICINO.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA SALARIA

E CORSO DI FRANCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

AUMENTA IL TRAFFICO ANCHE IN TANGENZIALE EST DOVE GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI

SONO TRA VIA MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

ALL’EUR RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DEL CICLISMO ALTEZZA VIA

DELLA TECNICA.

IN ZONA TORRE MAURA PRUDENZA PER LA PRESENZA D’OLIO SULL’ASFALTO IN VIA

DELLE RONDINI.

PER LAVORI NOTTURNI, CHIUDE QUESTA NOTTA LA GALLERIA FLEMING DA CORSO DI

FRANCIA A VIALE TOR DI QUINTO IN DIREZIONE SALARIA. PRUDENZA PER IL DIVIETO

DI TRANSITO DALLE 22.00 ALLE 6.00 DI DOMANI MATTINA.

