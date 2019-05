Traffico Roma del 09-05-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 17.20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, A

CAUSA DI UN INCIDENTE, DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO,

MENTRE SULL’ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO DALLA PONTINA

ALL’APPIA.

SI VIAGGIA IN CODA PER UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI

FIUMICINO, DA VIA ISACCO NEWTON A PARCO DE MEDICI VERSO FIUMICINO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA VIA DELLA FARNESINA A

VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, SULLA

TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE.

ALL’EUR RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DEL CICLISMO ALTEZZA VIA

DELLA TECNICA. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA NEL TORRINO SU VIALE CITTÀ

D’EUROPA ALTEZZA VIA OSLO.

TRAFFICATE VIA CASSIA, VIA FLAMINIA NUOVA VERSO IL GRA, VIA DI TORRENOVA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI E VIA CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGATA

FINOCCHIO, ANCHE IN QUESTO IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI.

