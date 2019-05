Traffico Roma del 09-05-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 17.50 EC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

INCIDENTE CON CODE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E

PARCO DE’ MEDICI VERSO FIUMICINO

TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA,

CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E PRENSETINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E ROMA SUD.

SULLA TANGENZIALE TRAFFICO IN CODA TRA VIA DEI COLLI DELLA FARNESINA E

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI ED ANCHE TRA MONTI TIBURTINI E LO SV DELLA A24.

TRAFFICO CON CODE ANCHE VERSO LO STADIO TRA BATTERIA NOMENTANA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI

TRAFFICO IN USICTA DALLA CITTÀ SUL PERCOSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA

E LO SV PER IL RACCORDO ANULARE

ALL’EUR RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DEL CICLISMO ALTEZZA VIA

DELLA TECNICA. INCIDENTE ANCHE AL TORRINO SU VIALE CITTÀ D’EUROPA ALTEZZA

VIA OSLO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma