Traffico Roma del 09-05-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA – L’AQUILA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA C. COLOMBO ALLA
TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA
L’AQUILA DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE.
AL VILLAGGIO OLIMPICO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE IN
VIA NORVEGIA ALL’ALTEZZA DI VIA XVII OLIMPIADE.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO: CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE
DELLA MOSCHEA E DA VIA SALARIA A VIA NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI;
PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA
AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
CODE PER TRAFFICO E PER INCIDENTE SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma