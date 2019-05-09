Traffico Roma del 09-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 19.50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO
DELLA ROMA-TERAMO.
BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DI TOR DI QUINTO E VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA TANGENZIALE EST, GLI SPOSTAMENTI
MAGGIORI SONO ANCORA DALLA TIBURTINA FINO A RAGGIUNGERE VIALE CASTRENSE.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PRUDENZA PER TRAFFICO E INCIDENTI TRA IL GRA E
VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
PROSEGUONO FINO AL 24 MAGGIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO
SEMAFORICO DI PONTE UMBERTO I. IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA DEL
TRATTO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CON DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E DISAGI
NELLE ORE DI PUNTA.
PER LAVORI NOTTURNI, CHIUDE QUESTA NOTTA LA GALLERIA FLEMING DA CORSO DI
FRANCIA A VIALE TOR DI QUINTO IN DIREZIONE SALARIA. PRUDENZA PER IL DIVIETO
DI TRANSITO DALLE 22.00 ALLE 6.00 DI DOMANI MATTINA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma