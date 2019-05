Traffico Roma del 09-05-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 ORE 19.50

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO

DELLA ROMA-TERAMO.

BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DI TOR DI QUINTO E VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA TANGENZIALE EST, GLI SPOSTAMENTI

MAGGIORI SONO ANCORA DALLA TIBURTINA FINO A RAGGIUNGERE VIALE CASTRENSE.

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PRUDENZA PER TRAFFICO E INCIDENTI TRA IL GRA E

VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

PROSEGUONO FINO AL 24 MAGGIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO

SEMAFORICO DI PONTE UMBERTO I. IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA DEL

TRATTO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CON DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E DISAGI

NELLE ORE DI PUNTA.

PER LAVORI NOTTURNI, CHIUDE QUESTA NOTTA LA GALLERIA FLEMING DA CORSO DI

FRANCIA A VIALE TOR DI QUINTO IN DIREZIONE SALARIA. PRUDENZA PER IL DIVIETO

DI TRANSITO DALLE 22.00 ALLE 6.00 DI DOMANI MATTINA.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

