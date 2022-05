Traffico Roma del 09-05-2022 ore 18:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare aumentato il traffico in quest’ultima ora lungo la carreggiata esterna tra Ostiense Tuscolana mentre in interna non si escludono rallentamenti tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina aumentano gli spostamenti senza altre difficoltà in uscita da Roma anche quelle tratto Urbano della A24 rallentamenti sempre per traffico intenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria per chi va a San Giovanni è nella città di Roma prestare attenzione per un incidente su via Pizzo di Calabria altezza via delle Capannelle stessa raccomandazione in prossimità di Piazza Pio XI altezza via Gregorio VII In quest’ultima ora un terzo incidente ha rallentato ulteriormente gli spostamenti su via Prenestina altezza Viale Palmiro Togliatti orario di punta aumento del traffico su via Flaminia Cassia et almaggiormente per chi proviene dal centro di Roma infine sempre prudenza sulla Pontina dove per i lavori in corso sono costanti disagi alla circolazione tra Spinaceto e Castel di Decima su tutti e due i sensi di marcia maggiori dettagli sulle nostre notizie su roma.luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma