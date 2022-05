Traffico Roma del 09-05-2022 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati per un nuovo aggiornamento circolazione sostenuta sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra l’ostiense la Tuscolana nessun cambiamento di really lungo l’interno dove non si escludono rallentamenti tra Cassia bis e Salaria e successivamente ancora tra Nomentana e Prenestina consueto traffico in uscita da Roma a lungo il tratto Urbano della A24 mentre si rallenta sulla tangenziale est tra Tiburtina e Salaria per chi è diretto all’Olimpico rallentamenti sempre per traffico intenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Solari per chi va a San Giovanni Maggiore prudenza in quest’ultima ora sulla Cassia bis a causa di un incidente che ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra il Gray via di Santa Cornelia verso Formello in città sono ancora possibili difficoltà per un precedente incidente su via delle Capannelle altezza via Pizzo di Calabria in zona Labaro chiusa per lavori dal primo pomeriggioFornace Vignolo tra via Flaminia e via Guido grandi unicamente in direzione Labaro rimane regolare dunque la corsia verso Saxa Rubra infine in programma lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII chiuso a partire dalle 22 di questa sera il tratto tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico In quest’ultima direzione riapertura alle 6 di domani mattina di dettagli su roma.luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio alla prossima aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma