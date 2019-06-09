Traffico Roma del 09-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 07.20 RF
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DELLA
CAPITALE, TRAFFICO SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO,
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE.
AD OSTIA QUESTA MATTIANA ALLE ORE 9.00 PARTENZA DELLA CORSA PODISTICA DI 7
KM DENOMINIATA “CORRI AL MASSIMO PER I.R.E.N.E.” IL PERCORSO DI SNODERÀ
ALL’INTERNO DELLA PINETA DI CASTEL FUSANO, CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA
CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DEL CIRCUITO E PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO , VIA
DELLA VILLA DI PLINIO E VIA ALESSANDRO GERALDINI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, LAVORI DI
RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL 14
LUGLIO TUTTI I FINE SETTIMANA ECCETO QUELLO DEL 29 E 30 GIUGNO LA
CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA , IL SERVIZIO È
ASSICURATO CON AUTOBUS.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma