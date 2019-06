Traffico Roma del 09-06-2019 ore 07:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 07.20 RF

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DELLA

CAPITALE, TRAFFICO SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO,

ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE.

AD OSTIA QUESTA MATTIANA ALLE ORE 9.00 PARTENZA DELLA CORSA PODISTICA DI 7

KM DENOMINIATA “CORRI AL MASSIMO PER I.R.E.N.E.” IL PERCORSO DI SNODERÀ

ALL’INTERNO DELLA PINETA DI CASTEL FUSANO, CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA

CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DEL CIRCUITO E PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO , VIA

DELLA VILLA DI PLINIO E VIA ALESSANDRO GERALDINI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, LAVORI DI

RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL 14

LUGLIO TUTTI I FINE SETTIMANA ECCETO QUELLO DEL 29 E 30 GIUGNO LA

CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA , IL SERVIZIO È

ASSICURATO CON AUTOBUS.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma