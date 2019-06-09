Traffico Roma del 09-06-2019 ore 08:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 08.20 RF
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE IN AUMENTO MA SCORREVOLE SULLE STRADE IN DIREZIONE DEL
LITORALE LAZIALE, REGOLARE IL TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.
AD OSTIA QUESTA MATTIANA ALLE ORE 9.00 PARTENZA DELLA CORSA PODISTICA DI 7
KM DENOMINIATA “CORRI AL MASSIMO PER I.R.E.N.E.” IL PERCORSO DI SNODERÀ
ALL’INTERNO DELLA PINETA DI CASTEL FUSANO, CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA
CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DEL CIRCUITO E PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO , VIA
DELLA VILLA DI PLINIO E VIA ALESSANDRO GERALDINI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, LAVORI DI
RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL 14
LUGLIO TUTTI I FINE SETTIMANA ECCETO QUELLO DEL 29 E 30 GIUGNO LA
CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA , IL
SERVIZIO È ASSICURATO CON AUTOBUS.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma