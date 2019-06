Traffico Roma del 09-06-2019 ore 08:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 08.20 RF

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

CIRCOLAZIONE IN AUMENTO MA SCORREVOLE SULLE STRADE IN DIREZIONE DEL

LITORALE LAZIALE, REGOLARE IL TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.

AD OSTIA QUESTA MATTIANA ALLE ORE 9.00 PARTENZA DELLA CORSA PODISTICA DI 7

KM DENOMINIATA “CORRI AL MASSIMO PER I.R.E.N.E.” IL PERCORSO DI SNODERÀ

ALL’INTERNO DELLA PINETA DI CASTEL FUSANO, CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA

CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DEL CIRCUITO E PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO , VIA

DELLA VILLA DI PLINIO E VIA ALESSANDRO GERALDINI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, LAVORI DI

RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL 14

LUGLIO TUTTI I FINE SETTIMANA ECCETO QUELLO DEL 29 E 30 GIUGNO LA

CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA , IL

SERVIZIO È ASSICURATO CON AUTOBUS.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma