Traffico Roma del 09-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 09.20 EC
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
AUMENTANO GLI SPOSTAMENTI, PER LO PIÙ IN USCITA DALLA CITTÀ E VERSO IL
MARE
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA INTERNA TRA APPIA E
ARDEATINA; RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINA E INFERNETTO.
PER INCIDENTE INVECE CI SONO CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL
ROMANO
AD OSTIA È PARTITA LA GARA “CORRI AL MASSIMO PER I.R.E.N.E.” , UN
PERCORSO DI 7 KM ALL’INTERNO DELLA PINETA DI CSTEL FUSANO. CHIUSO
COMUNQUE UN TRATTO DELLA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E CHIUSE
VIA DELLA VILLA DI PLINIO E VIA ALESSANDRO GERALDINI.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA
DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E
ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE
VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E SUBAUGUSTA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma