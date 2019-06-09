Traffico Roma del 09-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 10:20 EC
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
AUMENTANO GLI SPOSTAMENTI, PER LO PIÙ IN USCITA DALLA CITTÀ E VERSO IL
MARE
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA INTERNA TRA APPIA E
ARDEATINA; RALLENTAMENTI POI SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL ROMANO
E VIA CAMPO ASCOLANO ED ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’INFERNETTO
ALL’INCROCIO CO N VIA DEL CIRCUITO PER INCIDENTE
RESTIAMO IN ZONA , A OSTIA SI STA GAREGGIANDO PER LA “CORRI AL MASSIMO PER
I.R.E.N.E.” , 7 KM ALL’INTERNO DELLA PINETA DI CSTEL FUSANO. CHIUSO
COMUNQUE UN TRATTO DELLA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE DEL
CRCUITO E PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO ; CHIUSE ANCHE VIA DELLA VILLA DI
PLINIO E VIA ALESSANDRO GERALDINI.
PAPA FRANCESCO ALLE 10:30 CELEBRERÀ LA SANTA MESSA DI PENTECOSTE E A
SEGUIRE LA PREGHIERA DEL REGINA COELI ALLE 12 . POSSIBILI DISAGI PER IL
TRAFFICO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI PER IL DEFUSSO DEI FEDELI DA PIAZZA
SAN PIETRO
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA
DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E
ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE
VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E SUBAUGUSTA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma