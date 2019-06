Traffico Roma del 09-06-2019 ore 11:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 11:20 EC

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTÀ ANCHE SOLO PER QUALCHE ORA DA TRASCORRERE

AL MARE

RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA INTERNA TRA APPIA E

ARDEATINA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SV PER LA PONTINA DOVE CI SONO

RALLENTAMENTI SINO ACASTEL ROMANO VERSO LATINA. RALLENTAMENTI ANCHE SUL

LITORALE SULLA OSTIA ANZIO.

A OSTIA SI STA GAREGGIANDO PER LA “CORRI AL MASSIMO PER I.R.E.N.E.” , 7 KM

ALL’INTERNO DELLA PINETA DI CSTEL FUSANO. CHIUSO COMUNQUE UN TRATTO DELLA

COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE DEL CRCUITO E PIAZZALE

CRISTOFORO COLOMBO ; CHIUSE ANCHE VIA DELLA VILLA DI PLINIO VIA

ALESSANDRO GERALDINI.

DOPO LA SANTA MESSA DI PENTECOSTE, PAPA FRANCESCO, ALLE 12:00, CELEBRERÀ LA

REGHIERA DEL REGINA COELI . POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO AL TERMINE

DELLA CELEBRAZIONI PER IL DEFUSSO DEI FEDELI DA PIAZZA SAN PIETRO

RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA

DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E

ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE

VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E SUBAUGUSTA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma