Traffico Roma del 09-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 11:20 EC
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTÀ ANCHE SOLO PER QUALCHE ORA DA TRASCORRERE
AL MARE
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA INTERNA TRA APPIA E
ARDEATINA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SV PER LA PONTINA DOVE CI SONO
RALLENTAMENTI SINO ACASTEL ROMANO VERSO LATINA. RALLENTAMENTI ANCHE SUL
LITORALE SULLA OSTIA ANZIO.
A OSTIA SI STA GAREGGIANDO PER LA “CORRI AL MASSIMO PER I.R.E.N.E.” , 7 KM
ALL’INTERNO DELLA PINETA DI CSTEL FUSANO. CHIUSO COMUNQUE UN TRATTO DELLA
COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE DEL CRCUITO E PIAZZALE
CRISTOFORO COLOMBO ; CHIUSE ANCHE VIA DELLA VILLA DI PLINIO VIA
ALESSANDRO GERALDINI.
DOPO LA SANTA MESSA DI PENTECOSTE, PAPA FRANCESCO, ALLE 12:00, CELEBRERÀ LA
REGHIERA DEL REGINA COELI . POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO AL TERMINE
DELLA CELEBRAZIONI PER IL DEFUSSO DEI FEDELI DA PIAZZA SAN PIETRO
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA
DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E
ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE
VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E SUBAUGUSTA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma