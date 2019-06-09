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Traffico Roma del 09-06-2019 ore 12:30

di - 09 Giugno 2019 - 12:30

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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 12:20 EC
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI  ANCORA  SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGGIATA INTERNA TRA
APPIA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SV PER LA PONTINA DOVE CI
SONO  RALLENTAMENTI SINO ACASTEL ROMANO VERSO LATINA. RALLENTAMENTI ANCHE
SUL LITORALE SULLA OSTIA ANZIO.
A OSTIA SI STA GAREGGIANDO PER LA “CORRI AL MASSIMO PER I.R.E.N.E.” , 7 KM
ALL’INTERNO DELLA PINETA DI CASTEL FUSANO.  CHIUSO COMUNQUE UN TRATTO
DELLA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE DEL CRCUITO E PIAZZALE
CRISTOFORO COLOMBO ; CHIUSE ANCHE  VIA DELLA VILLA DI PLINIO VIA
ALESSANDRO GERALDINI.
RICORDIAMO CHE  PER LAVORI DI RINNOVO DELLA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA
DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA  LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E
ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE
VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E SUBAUGUSTA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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