Traffico Roma del 09-06-2019 ore 12:30

RALLENTAMENTI ANCORA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA INTERNA TRA

APPIA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SV PER LA PONTINA DOVE CI

SONO RALLENTAMENTI SINO ACASTEL ROMANO VERSO LATINA. RALLENTAMENTI ANCHE

SUL LITORALE SULLA OSTIA ANZIO.

A OSTIA SI STA GAREGGIANDO PER LA “CORRI AL MASSIMO PER I.R.E.N.E.” , 7 KM

ALL’INTERNO DELLA PINETA DI CASTEL FUSANO. CHIUSO COMUNQUE UN TRATTO

DELLA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE DEL CRCUITO E PIAZZALE

CRISTOFORO COLOMBO ; CHIUSE ANCHE VIA DELLA VILLA DI PLINIO VIA

ALESSANDRO GERALDINI.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELLA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA

DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E

ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE

VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E SUBAUGUSTA

