Traffico Roma del 09-06-2019 ore 13:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 13.20 SC
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
REGOLARE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
UN PO’ PIU’ INTENSO CON RALLENTAMENTI SUL LITORALE LUNGO LA OSTIA ANZIO.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA
DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E
ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE
VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E SUBAUGUSTA
SU VIA PRENESTINA NUOVI LAVORI DA DOMANI LUNEDI 10 E FINO A VENERDI 14
GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, SARA’
CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER LE
PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma