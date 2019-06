Traffico Roma del 09-06-2019 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 14.20 MAVE

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

AL PORTUENSE , UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LUIGI ARATI

ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE ETIOPIA DIREZIONE PIAZZA GONDAR

FORTI RITARDI SULLA LINEA A DELLA METRO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI

PER UN PASSEGGERO COLTO DA MALORE ALLA FERMATA DI SUBAUGUSTA

SU QUESTA LINEA RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE

FERROVIARIA NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA

LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS SOSTITUTIVI .

REGOLARE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE

RESTIAMO IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PER SEGNALARE

NOVITÀ PER LE LINEE MARE: DA OGGI A DOMENICA 25 AGOSTO, SERVIZIO

INTENSIFICATO, NEI FERIALI E NEI FESTIVI, PER LE LINEE 07, 062 E 070.

INOLTRE, IL SABATO E LA DOMENICA, TORNA LA 068, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI

ACILIA DELLA ROMA-LIDO CON LA LITORANEA/VILLAGGIO TOGNAZZI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma