Traffico Roma del 09-06-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 14.20 MAVE
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
AL PORTUENSE , UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LUIGI ARATI
ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE ETIOPIA DIREZIONE PIAZZA GONDAR
FORTI RITARDI SULLA LINEA A DELLA METRO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
PER UN PASSEGGERO COLTO DA MALORE ALLA FERMATA DI SUBAUGUSTA
SU QUESTA LINEA RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE
FERROVIARIA NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA
LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS SOSTITUTIVI .
REGOLARE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
RESTIAMO IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO PER SEGNALARE
NOVITÀ PER LE LINEE MARE: DA OGGI A DOMENICA 25 AGOSTO, SERVIZIO
INTENSIFICATO, NEI FERIALI E NEI FESTIVI, PER LE LINEE 07, 062 E 070.
INOLTRE, IL SABATO E LA DOMENICA, TORNA LA 068, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI
ACILIA DELLA ROMA-LIDO CON LA LITORANEA/VILLAGGIO TOGNAZZI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma