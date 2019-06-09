Traffico Roma del 09-06-2019 ore 15:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 15.20 SC
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DIVERSI GLI INCIDENTI SULLE STRADE DELLA CAPITALE, POSSIBILI
RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANELLA , SU VIA ANTONIO BENNICELLI
ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI ARATI E SU VIALE ETIOPIA
REGOLARE IL TRAFFICO SULLE ALTRE. UN PO’ PIU’ INTENSO CON RALLENTAMENTI
SUL LITORALE LUNGO LA OSTIA ANZIO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE
FERROVIARIA SULLA LINEA DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE
STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS
SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E
SUBAUGUSTA
SU VIA PRENESTINA NUOVI LAVORI DA DOMANI LUNEDI 10 E FINO A VENERDI 14
GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, SARA’
CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER LE
PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma