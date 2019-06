Traffico Roma del 09-06-2019 ore 15:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 15.20 SC

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

DIVERSI GLI INCIDENTI SULLE STRADE DELLA CAPITALE, POSSIBILI

RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANELLA , SU VIA ANTONIO BENNICELLI

ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI ARATI E SU VIALE ETIOPIA

REGOLARE IL TRAFFICO SULLE ALTRE. UN PO’ PIU’ INTENSO CON RALLENTAMENTI

SUL LITORALE LUNGO LA OSTIA ANZIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE

FERROVIARIA SULLA LINEA DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE

STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS

SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E

SUBAUGUSTA

SU VIA PRENESTINA NUOVI LAVORI DA DOMANI LUNEDI 10 E FINO A VENERDI 14

GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, SARA’

CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER LE

PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma