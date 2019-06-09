Traffico Roma del 09-06-2019 ore 16:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 16.20 SC
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANELLA, SEMRPE PER INCIDENTE
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA ANTONIO BENNICELLI ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI
ARATI
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA VERSO ROMA
RALLENTAMENTI ANCHE SUL LITORALE LUNGO LA OSTIA ANZIO.
REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE
SU VIA PRENESTINA NUOVI LAVORI DA DOMANI LUNEDI 10 E FINO A VENERDI 14
GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, SARA’
CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER LE
PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE
FERROVIARIA SULLA LINEA DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE
STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS
SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E
SUBAUGUSTA
NOVITÀ PER LE LINEE MARE: DA OGGI A DOMENICA 25 AGOSTO, SERVIZIO
INTENSIFICATO, NEI FERIALI E NEI FESTIVI, PER LE LINEE 07, 062 E 070.
INOLTRE, IL SABATO E LA DOMENICA, TORNA LA 068, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI
ACILIA DELLA ROMA-LIDO CON LA LITORANEA/VILLAGGIO TOGNAZZI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma