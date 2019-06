Traffico Roma del 09-06-2019 ore 16:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 16.20 SC

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANELLA, SEMRPE PER INCIDENTE

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA ANTONIO BENNICELLI ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI

ARATI

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI

DECIMA VERSO ROMA

RALLENTAMENTI ANCHE SUL LITORALE LUNGO LA OSTIA ANZIO.

REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE

SU VIA PRENESTINA NUOVI LAVORI DA DOMANI LUNEDI 10 E FINO A VENERDI 14

GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, SARA’

CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER LE

PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE

FERROVIARIA SULLA LINEA DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE

STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS

SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E

SUBAUGUSTA

NOVITÀ PER LE LINEE MARE: DA OGGI A DOMENICA 25 AGOSTO, SERVIZIO

INTENSIFICATO, NEI FERIALI E NEI FESTIVI, PER LE LINEE 07, 062 E 070.

INOLTRE, IL SABATO E LA DOMENICA, TORNA LA 068, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI

ACILIA DELLA ROMA-LIDO CON LA LITORANEA/VILLAGGIO TOGNAZZI.

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma