Traffico Roma del 09-06-2019 ore 17:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SC
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADE IN DIREZIONE
DELLA CAPITALE
CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E A TRATTI SULLA
CRISTOFORONO COLOMBO
RALLENTAMENTI A TRATTI ANCHE SUL LITORALE LUNGO LA OSTIA ANZIO.
SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA
DEL MARE E LA LAURENTINA
SU VIA PRENESTINA NUOVI LAVORI DA DOMANI LUNEDI 10 E FINO A VENERDI 14
GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, SARA’
CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PER LE
PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE
FERROVIARIA SULLA LINEA DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE
STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS
SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E
SUBAUGUSTA
NOVITÀ PER LE LINEE MARE: DA OGGI A DOMENICA 25 AGOSTO, SERVIZIO
INTENSIFICATO, NEI FERIALI E NEI FESTIVI, PER LE LINEE 07, 062 E 070.
INOLTRE, IL SABATO E LA DOMENICA, TORNA LA 068, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI
ACILIA DELLA ROMA-LIDO CON LA LITORANEA/VILLAGGIO TOGNAZZI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma