Traffico Roma del 09-06-2019 ore 18:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SC
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO E INCIDENTE TRA TRA VIA
FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERTNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA APPIA , RALLENTAMENTI MA PER
TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA PONTINA, CODE A TRATTI TRA POMEZIA NORD E
CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
E A ROMA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DELLA GIUSTININA E SU
VIA DEL CASALE DI SAN BISILIO ALTEZZA NOMENTANA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE
FERROVIARIA SULLA LINEA DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE
STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA CON AUTOBUS
SOSTITUTIVI . I TRENI INVECE VIAGGIANO REGOLARMENTE TRA BATTISTINI E
SUBAUGUSTA
NOVITÀ PER LE LINEE MARE: DA OGGI A DOMENICA 25 AGOSTO, SERVIZIO
INTENSIFICATO, NEI FERIALI E NEI FESTIVI, PER LE LINEE 07, 062 E 070.
INOLTRE, IL SABATO E LA DOMENICA, TORNA LA 068, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI
ACILIA DELLA ROMA-LIDO CON LA LITORANEA/VILLAGGIO TOGNAZZI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma