Traffico Roma del 09-06-2019 ore 19:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 19:20 SC

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24

DA TOR CERVARA A VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO ROMA CENTRO

SEMPRE VERSO ROMA RALLENTAMENTI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO SULLA

DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’AUTOSOLE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANUALRE

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA INTERNA

TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E LUNGO LA CARREGGIATA ESTERTNA TRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA APPIA .

SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELLA A1 DA TORRENOVA AL

RACCORDO

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO

ROMA

E A ROMA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DELLA GIUSTININA E SU

VIA DEL CASALE DI SAN BISILIO ALTEZZA NOMENTANA

PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 18 GIUGNO I LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE

LUNGO I BINARI DEL TRAM, GLI INTERVENTI INTERESSANO VIA FLAMINIA, VIALE

TIZIANO VIALE ROSSIN,I VIALE LIEGI, VIALE REGINA MARGHRITA E VIALE REGINA

ELENA. PERTANTO LE LINEE 2-3-19-N10 ED N11 SONO DEVIATE O SOSTITUITE DA BUS

NOVITÀ PER LE LINEE MARE: DA OGGI A DOMENICA 25 AGOSTO, SERVIZIO

INTENSIFICATO, NEI FERIALI E NEI FESTIVI, PER LE LINEE 07, 062 E 070.

INOLTRE, IL SABATO E LA DOMENICA, TORNA LA 068, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI

ACILIA DELLA ROMA-LIDO CON LA LITORANEA/VILLAGGIO TOGNAZZI.

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma