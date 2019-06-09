Traffico Roma del 09-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 19:20 SC
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24
DA TOR CERVARA A VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO ROMA CENTRO
SEMPRE VERSO ROMA RALLENTAMENTI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO SULLA
DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’AUTOSOLE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANUALRE
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E LUNGO LA CARREGGIATA ESTERTNA TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA APPIA .
SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELLA A1 DA TORRENOVA AL
RACCORDO
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO
ROMA
E A ROMA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DELLA GIUSTININA E SU
VIA DEL CASALE DI SAN BISILIO ALTEZZA NOMENTANA
PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 18 GIUGNO I LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE
LUNGO I BINARI DEL TRAM, GLI INTERVENTI INTERESSANO VIA FLAMINIA, VIALE
TIZIANO VIALE ROSSIN,I VIALE LIEGI, VIALE REGINA MARGHRITA E VIALE REGINA
ELENA. PERTANTO LE LINEE 2-3-19-N10 ED N11 SONO DEVIATE O SOSTITUITE DA BUS
NOVITÀ PER LE LINEE MARE: DA OGGI A DOMENICA 25 AGOSTO, SERVIZIO
INTENSIFICATO, NEI FERIALI E NEI FESTIVI, PER LE LINEE 07, 062 E 070.
INOLTRE, IL SABATO E LA DOMENICA, TORNA LA 068, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI
ACILIA DELLA ROMA-LIDO CON LA LITORANEA/VILLAGGIO TOGNAZZI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma