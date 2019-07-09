Traffico Roma del 09-07-2019 ore 07:30
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TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI
QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-.
RALLENTAMENTI SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA
NOMENTANA IN DIREZIONE ROMA.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
DIREZIONE CENTRO
CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA PINDARO E
VIA DI MALAFEDE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEL MARE E VIA
OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA DIREZIONE ROMA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E
VIA DI DECIMA IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA..
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER I LAVORI IN VIA DEI FAGGI.
LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519
TRA PRENESTE E GERANI.
SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma