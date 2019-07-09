Traffico Roma del 09-07-2019 ore 08:30
Più informazioni su
TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI
QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-.
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E
LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE
E SULLA TRIONFALE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO INPROSSIMITA’ DI VIA
IPOGEO DEGLI OTTAVI.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
DIREZIONE CENTRO
CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA PINDARO E
VIA DI MALAFEDE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEL MARE E VIA
OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA DIREZIONE ROMA.
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA.. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA
VIA TRIONFALE E VIA DEL PESCACCIO E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
VIA DEL MARE.
AVVIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI IN VIA LANCIANI E’ INTERESSATA LA
CARREGGIATA IN DIREZIONE DI VIALE XXI APRILE. LE LINEE BUS 445 542 544 DA
VIA DEI MONTI TIBURTINI RAGGIUNGONO VIALE XXI APRILE PASSANDO PER VIA
ORESTE TOMMASINI E VIA FAMIANO NARDINI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma