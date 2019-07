Traffico Roma del 09-07-2019 ore 09:00

TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI

QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-.

RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E

LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE

E SULLA TRIONFALE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO INPROSSIMITA’ DI VIA

IPOGEO DEGLI OTTAVI.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

DIREZIONE CENTRO

CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO

ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.

TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA PINDARO E

VIA DI MALAFEDE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEL MARE E VIA

OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA DIREZIONE ROMA.

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA.. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA

VIA TRIONFALE E VIA DEL PESCACCIO E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA

VIA DEL MARE.

AVVIATA LA SECONDA FASE DEI LAVORI IN VIA LANCIANI E’ INTERESSATA LA

CARREGGIATA IN DIREZIONE DI VIALE XXI APRILE. LE LINEE BUS 445 542 544 DA

VIA DEI MONTI TIBURTINI RAGGIUNGONO VIALE XXI APRILE PASSANDO PER VIA

ORESTE TOMMASINI E VIA FAMIANO NARDINI.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma