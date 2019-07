Traffico Roma del 09-07-2019 ore 09:30

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO

VERSO IL CENTRO CITTA’-.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AAEROPORTO

DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E

LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE

E SULLA TRIONFALE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO INPROSSIMITA’ DI VIA

IPOGEO DEGLI OTTAVI.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

DIREZIONE CENTRO

PER UN VEICOLO IN FIAMME POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZA

SANTA MARIA DEL SOCCORSO.

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE

FINO ALLA TANGENZIALE EST.

E SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA BATTERIA NOMENTANA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO, RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA

LA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA.. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LE

USCITE BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO E PROSEGUENDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA

VIA DEL MARE. E PIU’ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER I LAVORI IN VIADEI FAGGI. LA

LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA

PRENESTE E GERANI.

SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.

