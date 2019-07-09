Traffico Roma del 09-07-2019 ore 10:00
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PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO
VERSO IL CENTRO CITTA’-.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AAEROPORTO
DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E
LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE
E SULLA TRIONFALE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO INPROSSIMITA’ DI VIA
IPOGEO DEGLI OTTAVI.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
DIREZIONE CENTRO
PER UN VEICOLO IN FIAMME POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZA
SANTA MARIA DEL SOCCORSO.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE
FINO ALLA TANGENZIALE EST.
E SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA BATTERIA NOMENTANA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO, RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA
LA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA.. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LE
USCITE BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO E PROSEGUENDO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
VIA DEL MARE. E PIU’ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER I LAVORI IN VIADEI FAGGI. LA
LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA
PRENESTE E GERANI.
SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma