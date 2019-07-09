Traffico Roma del 09-07-2019 ore 11:30
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RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA
VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE.
PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL
POLICLINICO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELINA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE
ROSSA VERSO IN CENTRO CITTA’.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE IN VIA ANASTASIO II TRA VIA GIACINTO DE VECCHI
PIERALICE E VIALE DEGLI AMMIRAGLI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO
C’E MOLTO TRAFFICO SULLA VIA CASILINA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI TOR
PIGNATTARA E VIA DI CENTOCELLE IN USCITA DA ROMA.
SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA CASILINA E LA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI ANCHE IN
INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA A24 E PIU’ AVANTI TRA LA VIA APPIA E LA VIA
LAURENTINA.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE, POSSIBILI DISAGI
IN ZONA SINO ALLE ORE 14.00.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO INTEROTTA LA LINEA TRAM 8 FRA
TRASTEVERE E CASALETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI.
MENTRE PER I LAVORI IN VIA DEI FAGGI. LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO
PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA PRENESTE E GERANI.
SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma