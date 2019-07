Traffico Roma del 09-07-2019 ore 11:30

RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA

VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE.

PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL

POLICLINICO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELINA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE

ROSSA VERSO IN CENTRO CITTA’.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE IN VIA ANASTASIO II TRA VIA GIACINTO DE VECCHI

PIERALICE E VIALE DEGLI AMMIRAGLI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO

C’E MOLTO TRAFFICO SULLA VIA CASILINA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI TOR

PIGNATTARA E VIA DI CENTOCELLE IN USCITA DA ROMA.

SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA CASILINA E LA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI ANCHE IN

INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA A24 E PIU’ AVANTI TRA LA VIA APPIA E LA VIA

LAURENTINA.

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE, POSSIBILI DISAGI

IN ZONA SINO ALLE ORE 14.00.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO INTEROTTA LA LINEA TRAM 8 FRA

TRASTEVERE E CASALETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI.

MENTRE PER I LAVORI IN VIA DEI FAGGI. LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO

PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA PRENESTE E GERANI.

SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma