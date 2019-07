Traffico Roma del 09-07-2019 ore 13:30

RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE.

PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL

POLICLINICO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE

ROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’.

SI VIAGGIA A RILENTO A SEGUITO DI UN CANTIERE SULLA VIA CASILINA TRA VIA

DI TOR PIGNATTARA E VIA DI CENTOCELLE IN USCITA DA ROMA.

PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITA’

DI CIAMPINO IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E L’USCITA PER NAPOLI.

PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE, POSSIBILI DISAGI IN ZONA SINO

ALLE ORE 14.00.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO INTEROTTA PER LAVORI LA LINEA

TRAM 8 FRA TRASTEVERE E CASALETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . ATTIVATI BUS

SOSTITUTIVI.

MENTRE PER I LAVORI IN VIA DEI FAGGI. LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO

PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA PRENESTE E GERANI.

SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514..

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma