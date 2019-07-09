Traffico Roma del 09-07-2019 ore 14:30
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RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE.
PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL
POLICLINICO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE
ROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’.
SI VIAGGIA A RILENTO A SEGUITO DI UN CANTIERE SULLA VIA CASILINA TRA VIA
DI TOR PIGNATTARA E VIA DI CENTOCELLE IN USCITA DA ROMA.
PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITA’
DI CIAMPINO IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E L’USCITA PER NAPOLI.
PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE, POSSIBILI DISAGI IN ZONA SINO
ALLE ORE 14.00.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO INTEROTTA PER LAVORI LA LINEA
TRAM 8 FRA TRASTEVERE E CASALETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . ATTIVATI BUS
SOSTITUTIVI.
MENTRE PER I LAVORI IN VIA DEI FAGGI. LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO
PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA PRENESTE E GERANI.
SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514..
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma