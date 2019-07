Traffico Roma del 09-07-2019 ore 15:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

ANULARE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ARDEATINA

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ROSA

GUARNIERI E PIAZZA ELIO RUFINO IN DIREZIONE CENTRO

AL QUARTIERE OSTIENSE TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE IN VIA DEL PORTO

FLUVIALE ALL’ALTEZZA DI PONTE DELL’INDUSTRIA

IN USCITA DA ROMA CODE PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA, TRA VIA DEI CASALI

SANTOVETTI E VIA GREGORIO XI

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma