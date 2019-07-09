Traffico Roma del 09-07-2019 ore 15:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ARDEATINA
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ROSA
GUARNIERI E PIAZZA ELIO RUFINO IN DIREZIONE CENTRO
AL QUARTIERE OSTIENSE TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE IN VIA DEL PORTO
FLUVIALE ALL’ALTEZZA DI PONTE DELL’INDUSTRIA
IN USCITA DA ROMA CODE PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA, TRA VIA DEI CASALI
SANTOVETTI E VIA GREGORIO XI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma