Traffico Roma del 09-07-2019 ore 18:00
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SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA
CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.
MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL
RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI STA’ PROVVEDENDO ALLA RIMOZIONE DI
UN ALBERO PERICOLANTE, INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE
INCIDENTE SU VIA LAURENTINA POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE, CI SONO
INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE.
PROBLEMI PER LAVORI SU VIA AURELIA, TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA
GREGORIO XI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE, I RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE.
LAVORI ANCHE SU VIA CASILINA, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DI TOR
PIGNATTARA E VIA DI CENTOCELLE IN USCITA DALLA CITTA’.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE
VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA
VIA PRENESTINA E V.LE CASTRENSE.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma