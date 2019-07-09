Traffico Roma del 09-07-2019 ore 18:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA
BISS E SALARIA E TRA nomentana E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA via della magliana E la via ostiense LA e poi tra
via laurentina e ROMANINA
MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL
RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI STA’ PROVVEDENSO ALLA RIMOZIONE DI
UN ALBERO PERICOLANTE.
PROBLEMI PER LAVORI SU VIA AURELIA, TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA
GREGORIO XI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE.
incidente grave SU VIA DEL FORO ITALICO, all’altezza di viale della moschea
CODE VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO PER LA ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA VIA PRENESTINA E V.LE CASTRENSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO INTEROTTA PER LAVORI LA LINEA
TRAM 8 FRA TRASTEVERE E CASALETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . ATTIVATI BUS
SOSTITUTIVI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma