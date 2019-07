Traffico Roma del 09-07-2019 ore 19:00

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA

BISS E SALARIA E TRA nomentana E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA via della magliana E la via ostiense LA e poi tra

via laurentina e ROMANINA

MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL

RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI STA’ PROVVEDENSO ALLA RIMOZIONE DI

UN ALBERO PERICOLANTE.

PROBLEMI PER LAVORI SU VIA AURELIA, TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA

GREGORIO XI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE.

incidente grave SU VIA DEL FORO ITALICO, all’altezza di viale della moschea

CODE VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DA VIA TIBURTINA AL

BIVIO PER LA ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA VIA PRENESTINA E V.LE CASTRENSE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO INTEROTTA PER LAVORI LA LINEA

TRAM 8 FRA TRASTEVERE E CASALETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI . ATTIVATI BUS

SOSTITUTIVI.

AUTORE: DONATELLA RUSSO

