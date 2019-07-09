Traffico Roma del 09-07-2019 ore 19:30
Più informazioni su
C’è ANCORA TRAFFICO SUL RACCORDO ANULRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA
CASSIA BISS E SALARIA E POI RALLENTAMENTI E CODE TRA nomentana E BIVIO PER
LA A24, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA FILE TRA via della
magliana E la via ostiense e poi RALLENTAMENTI tra via laurentina e APPIA
TAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO BREVI CODE ALL’ALTEZZA DEL GRA, VERSO
L’EUR
RIAPERTA LA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSAGGIO ACILIA E IL RACCORDO ANULARE
NELLE DUE DIREZIONI, DOPO LA RIMOZIONE DI UN ALBERO PERICOLANTE.
PROBLEMI PER LAVORI SU VIA AURELIA, TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA
GREGORIO XI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE.
IN TANGENZIALE EST, IL TRATTO DI VIA DEL FORO ITALICO, PER IL TRAFFICO E
PER UN incidente grave all’altezza di viale della moschea CODE, A PARTIRE
DA Viale Antonino di San Giuliano VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA
VIA PRENESTINA E V.LE CASTRENSE.
INCDENTE SU Corso di Francia aLL’ Altezza DEL Lungotevere dell’Acqua
Acetosa, traffico rallentato, in direzione Grande Raccordo Anulare
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO INTEROTTA PER LAVORI LA LINEA
TRAM 8 FRA TRASTEVERE E CASALETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVI BUS
SOSTITUTIVI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
PER QUESTA SERA È TUTTO
———————–
AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma