Traffico Roma del 09-07-2020 ore 08:30

Luceverde Roma Buongiorno della redazione a Roma Nord rallentamenti sulla via Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti verso Corso di Francia chiude sulla Salaria Villa Spada aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale si lamenta anche sulla Cassia dal raccordo a via di Grottarossa pratica della via Trionfale con rallentamenti da via ipogeo degli Ottavi al San Filippo Neri verso il centro rallentamenti che ritroviamo sul tratto Urbano dell’a24 tra via Togliatti la tangenziale direzione San Giovanni sulla Pontina si sta in coda tra Montedoro e via di Decima verso l’Eur raccordo anulare si rallenta in carreggiata interna tra Tuscolana e Ardeatina in esterna nel tratto tra Tor Bella Monaca La Rustica per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma