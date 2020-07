Traffico Roma del 09-07-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra via Ardeatina via Pontina a Roma Nord trafficate via Flaminia via Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei due punti e da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe il tutto verso il centro sempre verso il centro rallentamenti sulla percorso Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini la tangenziale in direzione San Giovanni in zona Piazza Ragusa un incidente la legge del traffico in via Enna all’altezza di via Pescara proseguono i lavori per il prolungamento della metro C fino al 12 luglio dalle 21 la tratta San Giovanni Malatesta viene sospesa è sostituita dalla linea di bus MC2 servizio regolare tra Malatesta e Pantano sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico possibili disagi in vista Domani venerdì 10 luglio per lo shockdi 24 ore in Attack dalle 830 alle 17 e dalle 20 fino al termine del Servizio diurno saranno possibili Stop sulla rete Atac di bus filobus tram metropolitane e ferrovie roma-lido termini-giardinetti cela romatpl sempre venerdì 10 luglio è prevista una detrazione di soli 4 ore dalle 9 alle 13 questa protesta interesserà unicamente 8 Vieniti bus

