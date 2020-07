Traffico Roma del 09-07-2020 ore 09:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione coda per incidente sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra via Tuscolana & via Pontina sulla via Ardeatina si rallenta per lavori dal raccordo a via dei Casali delle cornacchiole sul Centro proseguendo rallentamenti per incidenti alla ditta di via Millevoi per un altro incidente rallentamenti anche in zona Piazza Ragusa in via Enna altezza di via Pescara code a tratti surreale percorso Urbano della A24 da via Filippo fiore la tangenziale verso San Giovanni è proprio in tangenziale si rallenta tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico pratica della via Flaminia con rallentamenti dal raccordo a via dei tuoi punti verso Corso di Francia rallentamenti ci troviamo anche sulla via Pontina tra via Montedoro e via di Trigoria verso l’Eur per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

