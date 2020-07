Traffico Roma del 09-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno della redazione traffico rallentato sulla tratto Urbano dell’a24 tra Portonaccio la tangenziale verso San Giovanni a Montesacro sono invece lavori in corso il motivo dei rallentamenti sulla via Nomentana a via Ettore Romagnoli e Piazza Menenio Agrippa stessa situazione sulla via Ardeatina tra via di Fioranello e via dei Casali delle cornacchiole direzione centro Eda via di torricola a via delle cornacchiole in direzione fuori Roma trafficata la via Pontina con rallentamenti da via di Monte d’Oro a via di Trigoria verso l’Eur lavori nel programma questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 fino alle 6 di domani il tunnel sarà chiuso da via della Pineta Sacchetti a via del Foro Italico in direzione di via Salaria per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura del e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma