Traffico Roma del 09-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nel programma questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 7 domani il tunnel sarà chiuso tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico in direzione di via Salaria proseguono i lavori per il prolungamento della metro C fino al 12 luglio dalle 21 la tratta San Giovanni Malatesta viene sospesa è sostituita dalla linea bus MC2 servizio regolare tra Malatesta e Pantano possibili disagi domani venerdì 10 luglio per lo sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico dalle 830 alle 17 e dalle 20 fino al termine del Servizio diurno saranno possibili Stop sulla rete Atac di bus filobus tram metropolitane e ferrovie roma-lidoper quanto riguarda le linee di bus notturne saranno a rischio stop nella notte tra oggi e venerdì 9 e domani venerdì 10 sempre Domani sciopero di quattro ore in Roma TPL dalle 9 alle 3 si l’agitazione in questo caso interesserà solo 8 linee di borse

