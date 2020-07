Traffico Roma del 09-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi sulla tangenziale traffico rallentato verso San Giovanni tra la via Tiburtina e la rampa di ingresso per A24 roma-l’aquila alla Borghesiana Ci sono rallentamenti per incidenti su via Borghesiana in prossimità di via Cinisi rallentamenti per incidente anche all’ostiense su via Cristoforo Colombo all’altezza di via Alessandro Severo verso Ostia a Roma Sud sulla via Ardeatina soliti incolonnamenti per lavori 3 raccordi via di torricola In entrambe le direzioni nella zona di Ostia Antica rallentamenti per il traffico sulla via del mare anche sul Ostiense Tra via della Stazione di Ostia antica e via di Castel Fusano verso Roma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma